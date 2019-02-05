اليونان ترد على تركيا بشأن المعارضين الهاربين: بلادنا تحترم القانون

الوئام - متابعات

رد رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، على طلب الحكومة التركية تسليم المعارضين الهاربين من أنقرة، قائلا إن “بلاده ستحترم القضاء”.

وقال تسيبراس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة: “إن المشتبه في تورطهم بالانقلاب غير مرحب بهم، لكن يجب احترام القضاء”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان أردوغان قد طالب خلال المؤتمر ذاته، أثينا بأن تبدي “مزيدا من التعاون” في إعادة 8 جنود أتراك فروا إليها عبر مروحية، إثر محاولة الانقلاب التي تتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن بالوقوف وراءها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، جددت تركيا قائمة بالضباط العسكريين المطلوبين بسبب دورهم المزعوم في الانقلاب، لتشمل الضباط الثمانية الذين منحتهم اليونان حق اللجوء، ورصدت مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية (770446 دولارا) لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى القبض علي أي منهم، وفق رويترز.

رد رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، على طلب الحكومة التركية تسليم المعارضين الهاربين من أنقرة، قائلا إن “بلاده ستحترم القضاء”.

وقال تسيبراس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة: “إن المشتبه في تورطهم بالانقلاب غير مرحب بهم، لكن يجب احترام القضاء”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان أردوغان قد طالب خلال المؤتمر ذاته، أثينا بأن تبدي “مزيدا من التعاون” في إعادة 8 جنود أتراك فروا إليها عبر مروحية، إثر محاولة الانقلاب التي تتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن بالوقوف وراءها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، جددت تركيا قائمة بالضباط العسكريين المطلوبين بسبب دورهم المزعوم في الانقلاب، لتشمل الضباط الثمانية الذين منحتهم اليونان حق اللجوء، ورصدت مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية (770446 دولارا) لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى القبض علي أي منهم، وفق رويترز.