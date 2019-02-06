4 أشياء احذفها من حاسوبك فورا

الوئام - متابعات

تشكل أجهزة الكمبيوتر خطرا على أصحابها، بسبب ما تحتويه من معلومات حساسة تتعلق بحساباتهم البنكية أو حياتهم العائلية الخاصة.

وحذر خبراء تكنولوجيا من أن “معظم الناس يلجؤون إلى مسح ذاكرة حواسيبهم عند التخلي عنها أو بيعها. ومع ذلك، فإن هناك بعض البيانات التي يمكن أن تعرض حياتك الشخصية والمالية للخطر”.

ويقول العلماء إن أرقام بطاقات الائتمان الموجودة على الحاسوب تمنح اللصوص كنزا قد يكبدك خسائر فادحة، خصوصا أن غالبية متصفحات الإنترنت تحفظ هذه الأرقام من أجل الاستخدام في المرات اللاحقة من خلال خاصية “الملء التلقائي”، وفقا لصحيفة الديلي ميل.

وينصحون بضرورة حذف بيانات بطاقة الائتمان التي يتم حفظها عادة في متفصح غوغل كروم عبر هذه الخاصية، من خلال الدخول إلى الإعدادات المتقدمة للمتصفح ومسح البيانات هناك.

وأضافوا أن العديد من البنوك ترسل للمستفيدين كشوفات شهرية عن طريق البريد الإلكتروني (الإيميل)، وإذا ما قمت بتنزيل هذه الكشوفات على حاسوبك، فستكون عرضة لاختراق بيانتك الحساسة من خلال هذه الكشوف.

وفقا لتقرير الصحيفة البريطانية فإن المعلومات الشخصية، مثل تاريخ ميلادك والاسم الكامل والعنوان ورقم الهاتف، تعطي اللصوص الإلكترونيين إمكانية انتحال شخصيتك، ويمكن لهذه المعلومات أن توفر للصوص فرصة لتغيير معلومات حسابك وإغلاق خدماتك الرقمية في بعض الحالات. لذا ينصح بعدم إبقاء معلومات من هذا القبيل في حاسوبك.

أما بشأن الصور فيقول الخبراء إ”الصورة قد تساوي آلاف الدولارات في أيدي المجرمين الإلكترونيين”، وفي بعض الأحيان يقوم بعض اللصوص الإلكترونيين بمساومة الضحية على إرجاع الصور أو البيانات مقابل فدية. كما أن سرقة الصور قد تشمل صور أطفالك أو أفراد عائلتك، مما يجعلهم عرضة للخطر.