ترامب: إيران ديكتاتورية فاسدة لن تحصل على السلاح النووي

واشنطن- الوئام:

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام الراديكالي في إيران، وتعهد بألا تحصل طهران مطلقاً على أسلحة نووية.

وقال ترامب في خطاب حول حالة الاتحاد اليوم الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت المحلي): إنهم (الإيرانيون) يفعلون أموراً، أموراً سيئة”، متهما الحكومة في طهران بأنها معادية للسامية.

وأوضح ترامب: إيران دكتاتورية فاسدة ولن تحصل على السلاح النووي، مضيفاً أن واشنطن لن تغلق أعينها عن نظام ينادي بالموت لأمريكا.

وأضاف أن أمريكا تصدت للنظام الراديكالي الإرهابي في إيران، مشدداً: “لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي”.

وانسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي، وفرض حينها مجموعة من العقوبات الجديدة عليها.