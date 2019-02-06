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حكومة طهران معادية للسامية

ترامب: إيران ديكتاتورية فاسدة لن تحصل على السلاح النووي

ترامب: إيران ديكتاتورية فاسدة لن تحصل على السلاح النووي
weam.co/571898
واشنطن- الوئام:

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام الراديكالي في إيران، وتعهد بألا تحصل طهران مطلقاً على أسلحة نووية.

وقال ترامب في خطاب حول حالة الاتحاد اليوم الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت المحلي): إنهم (الإيرانيون) يفعلون أموراً، أموراً سيئة”، متهما الحكومة في طهران بأنها معادية للسامية.

وأوضح ترامب: إيران دكتاتورية فاسدة ولن تحصل على السلاح النووي، مضيفاً أن واشنطن لن تغلق أعينها عن نظام ينادي بالموت لأمريكا.

وأضاف أن أمريكا تصدت للنظام الراديكالي الإرهابي في إيران، مشدداً: “لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي”.
وانسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي، وفرض حينها مجموعة من العقوبات الجديدة عليها.

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