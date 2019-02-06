مجهولون يهاجمون مقبرة كارل ماركس بمطرقة

لندن- الوئام:

تعرض الشاهد الرخامي التذكاري الموضوع فوق مقبرة الفيلسوف والاقتصادي الألماني كارل ماركس (1818-1883) لأضرار نتيجة هجوم بالمطرقة، وفقا لماً أعلنته الهيئة المسؤولة عن إدارة مقبرة (هايجيت) في شمال لندن.

وحاول منفذ الهجوم عبر مطرقته مسح اسم كارل ماركس من على الشاهد، والذي نحت لأول مرة في 1881 عقب وفاة مؤلف كتاب رأس المال جيني فون فيستغالين.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة أصدقاء مقبرة (هايجيت): نعتقد أن هذا كان هجوماً مع سبق الإصرار ضد كارل ماركس. لم يكن عرضياً.

وأكدت شرطة لندن من جانبها أنها تلقت إخطارا مساء الاثنين للإبلاغ عن هجوم، لم يلق على أحد القبض بسببه.

وقال متحدث باسم سكوتلاند يارد: التحقيقات المبدئية انتهت وفي هذه المرحلة تم إغلاق التحقيق. إذا ما ظهرت أي معلومة أخرى سيجري التحقيق بصورة أكثر تمعناً.