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في مقابل 29 مباراة حصلت

رصد شبهات تلاعب بنتائج 5 مباريات في إسبانيا

رصد شبهات تلاعب بنتائج 5 مباريات في إسبانيا
weam.co/571903
مدريد- الوئام:

رصدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم شبهات حول التلاعب بنتائج 5 مباريات هذا الموسم، في مقابل 29 مباراة حصلت على هذا التصنيف في الموسم السابق.

وتم رصد التلاعب المشتبه به هذا الموسم بثلاث مباريات في دوري القسم الرابع، وواحده في دوري القسم الثالث وأخرى في دوري الدرجة الأولى للسيدات.

وأبرزت بيانات الليغا أن شبهات دارت حول مباراة واحدة في دوري القسم الأول لكرة القدم للرجال وأخرى في دوري القسم الثاني، ولكن لم يتم رصد أي مخالفة فيهما.

وقال مدير قسم التكامل والسلامة في الليغا فلورنتينو بيابونا إن النجاح في مراقبة التنبيهات، فضلاً عن التحديث والتحسين المستمر في برنامج Tyche يحكمان تحليلاتنا منذ 2017، ويتمثل في العمل الوقائي الذي نقوم به من خلال ورش سلامة بكرة القدم في مراحل المحترفين والناشئين وكرة الصالات والكرة النسائية والأندية.

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