فتح باب القبول للنساء برتبة “جندي” بكلية الملك فهد الأمنية

الرياض- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة (جندي) في معهد التدريب النسائي الأمني بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية.

وسوف يتم إستقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 5/6/1440هـ الساعة (10) صباحاً إلى يوم الخميس الموافق 9/6/1440هـ الساعة (10) صباحاً.

ومن ضمن الشروط أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون حسنه السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يكون قد سبق لها التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وأن لا تكون مستبعدة من إحدى المعاهد العسكرية.

أن تكون لديها هوية وطنيه مستقلة سارية المفعول وأن لا يقل عمر المتقدمة عن (21) عاماً ولا يزيد عن (35) عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

أن تجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والإختبارات التحريرية وكافة مراحل القبول التي تحددها الكلية وأن لا يقل طول المتقدمة عن (160) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

أن لا تكون متزوجة من غير سعودي وأن لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي: https://jobs.moi.gov.sa