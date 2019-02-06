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تحاول طمس هوية اليمنيين

جريمة جديدة: الحوثيون يحرقون مكتبة الجامع الكبير في صنعاء

جريمة جديدة: الحوثيون يحرقون مكتبة الجامع الكبير في صنعاء
weam.co/571909
صنعاء -الوئام:

أحرقت الميليشيا الحوثية الإيرانية مكتبة الجامع الكبير في مديرية بني بهلول، بمحافظة صنعاء.وأدان وزير الإعلام معمر الإرياني إحراق الميليشيا المكتبة التي أسسها رئيس الوزراء اليمني الأسبق محسن العيني، وتميولها بفضل تبرعات الأهالي لاقتناء تحتوي مجموعات نادرة وقيّمة من أمهات الكتب، ما يمثل جريمة جديدة ضد المساجد اليمنية ومكتباتها، وفق ما نقل موقع “عدن تايم” الإخباري اليمني، اليوم الأربعاء.

وأكد الإرياني أن حرق محتويات المكتبة لاستبدالها بكتابات حسين الحوثي الطائفية، يؤكد محاولات الميليشيا الحوثية طمس هوية اليمنيين، والأجندة الطائفية للميلشيا التي تحاول تغيير قيم ومعتقدات الشعب اليمني.

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