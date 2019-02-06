“الأرصاد” تحذر من استمرار الرياح المثيرة للأتربة على المدينة المنورة

المدينة - الوئام - عبد الله العازمي:

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، حيث تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الى نشاط في الرياح مثيرة للأتربة والغبار تؤدي الى شبة انعدام في الرؤيه الأفقية يومي الأربعاء والخميس الموافق ١٤٤٠/٦/١ وحالة جوية ماطرة من متوسطة الى غزيرة يومي الجمعة و السبت الموافق ١٤٤٠/٦/٣ تتأثر بها منطقة المدينة المنورة و محافظاتها مما قد يعرضهم للأخطار.

وأهابت الهيئة الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة أثناء التنزه نهاية الأسبوع، واختيار الأماكن المناسبة لنصب الخيام بعيدا عن الأودية و مجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها واختيار الاماكن المرتفعة وسفوح الجبال بعيدا عن الأودية و الابتعاد عن المستنقعات المايه و المياه الراكدة.

كما تهيب بقائدي المركبات الانتباه أثناء القيادة والتنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات و المراكز والقرى و الهجر و التأكد من سلامة الطرق بعد الأمطار الأخيرة، و اتباع تعليمات و ارشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتؤكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ بالدفاع المدني من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات و الاليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة و الإدارات الخارجية بالمحافظات و تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.