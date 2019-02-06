تغييرات جذريه في صفوف الكبار.. قطبي جدة الأبرز!

الرياض- الوئام- إبراهيم آل صالح:

واصلت الأندية الكبيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سعيها الحثيث وراء تعزيز صفوفها مستغلةً فترة الإنتقالات الشتوية من أجل ذلك في تغيير بعض الأندية لجُل لاعبيها في حين اكتفت أندية أخرى بتغييرات في أماكن معينه لسد نقص أو ضعف في بعض الخانات .

ولعل شتوية الاتحاد قد تكون الأبرز لقوة الصفقات وقيمة الأسماء التي جلبتها الإدارة الاتحادية.

“الوئام” بدورها ستستعرض أبرز الصفقات الشتوية لأندية الاتحاد ، الهلال ، النصر ، الشباب ، الأهلي.

ويأتي الاتحاد في المرتبة الاولى من حيث الاكثر تعاقدات حيث وقعوا مع خمسة اجانب و ثلاثة لاعبين محليين و هم : الايفواري سانوجو و الحارس البرازيلي جروهي و الصربي بيروفيتش والمغربي داكوستا والرأس الاخضري جاري ومحلياً تم التعاقد مع عبدالله العمار وياسين برناوي و الدولي عبدالعزيز البيشي.

ويأتي الاهلي في المرتبة الثانية حيث تم التعاقد مع 7 لاعبين ثلاثة اجانب و ثلاثة محليين و لاعب مواليد وهم : الروماني ستانسيو و البرازيلي سانتوس والتشيلي بايزا و محلياً تم التعاقد مع عبدالعزيز الشهراني و إعادة حسين عبدالغني و تيسير الجاسم و التعاقد مع لاعب موالد عثمان الحاج.

ويأتي الهلال ثالثاً حيث تعاقد مع لاعبين محليين و ثلاثة اجانب و هم : الاسباني سوريانو والاسترالي ديجينك والايطالي جيفينكو ومحلياً اللاعب الدولي هتان باهبري و تمت اعادة مهاجم الفريق الاولمبي عبدالرحمن اليامي.

ويأتي الشّباب رابعاً حيث تعاقد مع ثلاثة اجانب و لاعبين محليين وهم : الجامبي ابو بكر تراولي والمغربي بوصوفة والبرازيلي دي فريتاس ومحلياً عاد حسن معاذ وتم التعاقد مع محمد البقعاوي.

ويأتي اخيرًا النصر حيث تعاقد مع اجنبي ولاعبين محليين وهم : البرازيلي مايكون وعبدالله الخيبري وعبدالله ال سالم.

يذكر أن فترة الانتقالات الشتوية أغلقت أمس الأول الموافق الرابع من شهر فبراير الجاري.