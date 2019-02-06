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قتل ما يُقدر بـ1.5 مليون أرمني

فرنسا تواجه التاريخ.. حددت موعداً لإحياء ذكرى إبادة الأتراك للأرمن

فرنسا تواجه التاريخ.. حددت موعداً لإحياء ذكرى إبادة الأتراك للأرمن
weam.co/571938
باريس- الوئام:

حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم 24 أبريل موعداً لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن.وقال ماكرون في تغريدة بعد اجتماع مع ممثلي الأرمن في باريس: “فرنسا تواجه التاريخ”.

وتعترف فرنسا رسمياً بأن قتل ما يُقدر بـ 5ر1 مليون أرمني في شرق تركيا في عامي 1915 و 1916 يعتبر إبادة جماعية.

وتقول أنقرة إن ما بين 300 ألف و 500 ألف أرمني ماتوا، وتشير إلى إن السبب في ذلك هو الاضطرابات أثناء الحرب العالمية الأولى.

وتقول تركيا إنه لا يمكن وصف أعمال القتل تلك بأنها إبادة جماعية لأنه لا توجد سياسة منهجية ضد المجتمع المسيحي الأرمني وأن العديد من المسلمين الأتراك قد ماتوا أيضاً في العنف.

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