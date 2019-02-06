الحوثيون يتاجرون بأعضاء مصابيهم وقتلاهم في اليمن!

صنعاء -الوئام:

كشف رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، طرق متاجرة الحوثيين بأعضاء جرحاهم. وأكد نبيل فاضل أن الميليشيات تسلّم الجثث لذويها، شريطة دفنها دون فتح التوابيت لكن بعد معاينة تأكدت خياطة بعضها بشكل كامل بعد انتزاع الأعضاء منها.

وقالت المنظمة اليمنية في بيانإنها “تتابع بقلق بالغ الممارسات غير الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي تطال الأبرياء في صنعاء وعدد من المناطق الأخرى تحت سيطرة الانقلاب، والرافضة للتجاوب مع المناشدات للتحقيق في الجرائم المرتكبة.

وتبين حسب المنظمة وجود 3 مستشفيات في صنعاء، تعمل تحت إشراف أطباء يمنيين وأجانب، وبدعم وحماية من قيادات نافذة في جماعة الحوثي، لانتزاع الأعضاء والتجارة بها.

وأكدت المنظمة أن المعلومات الأولية التي وصلتها تفيد بتعرض المصابين والجرحى الحوثيين، حسب صحافي يمني، للتصفية بعد سرقة أعضائهم وأنسجتهم في المستشفيات المعنية في العاصمة صنعاء.