التعليقات: 0

وارتفاع الدولار يحول دون تحقيق مكاسب

الذهب يستقر بعدما أجج خطاب ترامب مخاوف الإغلاق الحكومي

الذهب يستقر بعدما أجج خطاب ترامب مخاوف الإغلاق الحكومي
weam.co/571945
الوئام - وكالات

استقرت أسعار الذهب، اليوم، بعدما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه لحالة الاتحاد ببناء جدار حدودي، بينما لم يقدم سوى قليل من التوضيح بشأن المناقشات التجارية الجارية مع الصين، لكن ارتفاع الدولار حال دون تحقيق مكاسب للمعدن.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1314.30 دولار للأوقية، كما استقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1318.20 دولار للأوقية.

وتحدث ترامب في مجلس النواب في مواجهة خلاف سياسي بشأن مطالبته الديمقراطيين بإنهاء معارضتهم لتمويل جدار حدودي يقول إنه ضروري لمنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وتسبب طلب ترامب تمويلا قيمته 5.7 مليار دولار لجدار على الحدود المكسيكية في إغلاق جزئي للحكومة استمر 35 يوما وانتهى في 25 يناير، فيما هدد ترامب باستئنافه إذا لم يرضه سير المفاوضات.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، في حين انخفض السعر الفوري للبلاديوم 0.2% إلى 1379 دولار للأوقية.

روابط ذات صلة

ترامب: إيران ديكتاتورية فاسدة لن تحصل على السلاح النووي

ترامب: إيران ديكتاتورية فاسدة لن تحصل على السلاح النووي

ترامب يحذر الصين: سرقة وظائف الأمريكيين وثروتهم انتهت

ترامب يحذر الصين: سرقة وظائف الأمريكيين وثروتهم انتهت

النفط يتراجع بفعل بيانات أمريكية

النفط يتراجع بفعل بيانات أمريكية

بريطانيا وإسبانيا وفرنسا والسويد تعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

بريطانيا وإسبانيا وفرنسا والسويد تعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>