شاهد بالفيديو: الجولة 18 تخطف الأضواء خارج المستطيل الأخضر

الرياض- الوئام- إبراهيم آل صالح:

بعد نهاية الجولة الـ18 من كاس دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين تناقلت الجماهير الرياضية في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعين كانت حديث الشارع الرياضي السعودي.

وبحسب التفاصيل فقد كان المقطع الاول يخص أحد الاطفال المصابين بمرضى السرطان والذي توج بجائزة السيارة في لقاء الفيصلي والحزم والمقطع الآخر لــ”مسن” اتحادي من ذوي الهمم العالية حضر ليساند فريقه العميد الذي يقبع في المراكز الاخيرة.

وفي مقطع المشجع الفيصلاوي بين الشوطين قام مخرج المباراة بتقريب الكاميرا للطفل الفيصلاوي وعليه علامات الفرح بجانب والدته وكانت اللقطة الاكثر تداولاً حيث قامت الجماهير الرياضية بشكر المخرج وشكر بعض الجماهير التي تفاعلت مع اللقطة.

وقد قاموا بتقبيل الطفل والوقوف بجانبه والفرح معه وحظي الطفل بدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي بأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل.

وفي المقطع الاخر حيث ظهر المسن الاتحادي عبر تطبيق دوري بلس قائلاً : أنا سأبقى اتحادي وسأحضر حتى الرمق الآخير في إشارة إلى حبه لهذا الكيان الكبير وأن تساند جماهير العميد فريقها في هذه الفترة المهمة من اجل أن يبقى الاتحاد كبيرًا بين الكبار.