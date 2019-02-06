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متخصص في إدارة الموارد البشرية

ماجد المعجل وكيلا لـ”الخدمة المدنية” للابتكار والتميز

ماجد المعجل وكيلا لـ”الخدمة المدنية” للابتكار والتميز
weam.co/571953
الوئام - متابعات

أصدر معالي وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، قرارا، بتعيين ماجد بن محمد المعجل وكيلاً لوزارة الخدمة المدنية للابتكار والتميز.

ويعد المعجل من الكفاءات الوطنية المتميزة؛ حيث يحمل درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال من جامعة ويلز، ودرجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وتحمل السيرة العملية لـ”المعجل” عدة محطات تخصصية كخبير مختص في إدارة الموارد البشرية حيث عمل لعدة سنوات في شركات استشارية عالمية كمستشار موارد بشرية، كما عمل في القطاع البنكي كمدير التصميم التنظيمي والمكافأت.

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