شرطة الباحة تطيح بخمسة وافدين سرقوا فرعين لشركة طرود بريدية

الباحة - الوئام - عايض آل ركبان:

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة الباحة من الإطاحة بخمسة وافدين من جنسية عربية قاموا بسرقة فرعين لإحدى الشركات المتخصصة في نقل الطرود البريدية بمنطقة الباحة ومحافظة المخواة.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة بأنه بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٠ هـ تمت مباشرة بلاغاً عن تعرض فرعين لإحدى الشركات المختصة في نقل الطرود البريدية بمدينة الباحة وفي محافظة المخواة للسرقة ، وقيام مرتكبي الجريمة بإتلاف شبكة المراقبة التلفزيونية وأجهزة التسجيل والتصوير.

وأسفرت التحريات واجراءات البحث والاستدلال – بتوفيق الله – عن تحديد هوية المتورطين في ارتكاب الجريمة ، وعددهم (٥) خمسة متهمين من الجنسية السودانية وتحديد موقع إقامتهم بمحافظة الطائف ، حيث تم القبض عليهم، وأقروا بإرتكاب الجريمتين ، وعدد آخر من جرائم الإعتداء على الأموال من بينها سرقة طرود بريدية وأموال نقدية ومقتنيات من فرعي شركتين لنقل الطرود بمحافظتي القنفذة وتربة . وقد جرى إيقافهم وتنفيذ الإجراءات النظامية.