الحرس الوطني تعلن أسماء 144 متقدماً على وظائفها

الرياض- الوئام:

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء (144) متقدماً على وظائفها والمعلنة في 16/4/1440هـ على موقع الوزارة الإلكتروني www.sang.gov.sa لإجراء المقابلة الشخصية في حين تدعو الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة إدارة شئون الموظفين بالمقر الرئيسي لوزارة الحرس الوطني اعتبارا من يوم الاحد الموافق 5/6/1440هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16/6/1440هـ وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية حسب الشروط والمواعيد المحددة لكل متقدم.

وتؤكد الوزارة انه قد دعت اكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

ودعت الوزارة المعلنة اسمائهم للالتزام بالزي الوطني والالتزام بموعد المقابلة المحدد مع ضرورة إحضار أصل المؤهل العلمي ونسخة السجل الأكاديمي وأن تكون مترجمة باللغة العربية إذا كانت من خارج المملكة.

وإحضار صورة واضحة من الهوية الوطنية وإحضار سيرة ذاتية باللغة العربية.