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الشورى يطالب “المنافسة” بالحد من احتكار شركات خدمات العمالة المنزلية

الشورى يطالب “المنافسة” بالحد من احتكار شركات خدمات العمالة المنزلية
weam.co/571978
الرياض- الوئام

طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للمنافسة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الممارسات الاحتكارية لشركات خدمات العمالة المنزلية، بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كما طالب المجلس، اليوم الأربعاء، الهيئة العامة للمنافسة، بإزالة العوائق التي تحول دون دخول منافسين جدد لقطاع الوكالات التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأيضا بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ومجلس الضمان الصحي، لدراسة معدلات التركز الاقتصادي وتعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية والمنتجات الصحية والتأمين الصحي.

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