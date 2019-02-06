“البيئة” تطلق برنامج التسجيل الإلكتروني لبيانات ملاك الإبل استعدادا لمشروع الترقيم

الرياض- الوئام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء التسجيل الإلكتروني لبيانات ملاك الإبل، استعدادًا لمشروع ترقيم الإبل في جميع مناطق المملكة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك من اليوم الأربعاء، ويستمر لمدة شهرين، إنفاذًا لقرار مجلس الوزارة الملزم لجميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى الوزارة، والذي يهدف لحصر جميع الإبل غير المرقمة، موضحة أن أولوية الترقيم ستكون للإبل التي تم تسجيل بياناتها إلكترونيًا.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة، الدكتور إبراهيم قاسم، أن برنامج تسجيل الإبل يأتي لجدولة أعمال الفرق البيطرية لاستكمال مشروع ترقيم الإبل الذي أقره مجلس الوزراء والقاضي بإلزام جميع ملاك الإبل بتسجيل الإبل لدى الوزارة لوضع شريحة إلكترونية.

ويستهدف تطبيق برنامج “ترقيم الإبل”، إنشاء سجل خاص لكل حيوان يحوي جميع بياناته وبيانات مالكه، وتوفير رؤية واضحة مفصلة ودقيقة عن أعداد الحيوانات وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، وتحسين صحة الحيوان من خلال السيطرة على تفشي الأمراض، والمحافظة على الصحة العامة عبر السيطرة علي الأمراض المشتركة، والتحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية مع إعطاء الحيوانات صفة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها بواسطتها، ويتم الاعتماد عليها في تنسيب الحيوانات لاختيارها على أساس النسب والإنتاج، إضافة إلى تطبيق برنامج التحسين المتكامل، وتأصيل سلالة الحيوانات، وعمل خارطة وبائية للأمراض الحيوانية، وتنمية صناعة وتربية الإبل والمحافظة عليها، وتفعيل نظم الإنذار المبكر للأمراض عابرة الحدود، والتحكم في الإبل السائبة علي الطرقات ومنع الحوادث التي تسببها بمشاركة وزارتي الداخلية والنقل.

وأفاد “قاسم”، بأن الوزارة تعمل على التعاقد مع شركة مختصة لتأهيل المنشآت البيطرية الخاصة لتزويد المستفيدين بخدمة التسجيل والترقيم للإبل التي تم تسجيل بيانتها مجاناً خلال الستة أشهر الأولى، موضحاً أن الوزارة ستلتزم بتوفير الأرقام والإشراف على عمليات الترقيم خلال هذه الفترة، وسيتحمل ملاك الإبل تكاليف الخدمة بعد انتهاء الفترة المحددة.