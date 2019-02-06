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“التعاون الإسلامي” تندد بالهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو

“التعاون الإسلامي” تندد بالهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو
weam.co/572015
واس- الوئام

ندّدت منظمة التعاون الاسلامي بشدة, الهجمات الإرهابية التي استهدفت مراكز عسكرية في بوركينا فاسو خلال الأسبوع الجاري، وأدت إلى مقتل عدة أشخاص، وإصابة آخرين.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، عن تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا ولحكومة بوركينا فاسو، مؤكدًا أن حفظ النفس البشرية مسؤولية فردية وجماعية، وأنه يتعين ملاحقة الذين يسعون إلى إطالة أمد العنف وتقديمهم إلى العدالة بموجب القانون الذي يضمن الأمن للجميع.

وجدّد الموقف المبدئي للمنظمة بنبذ الإرهاب وإدانته بجميع أشكاله ومظاهره، مؤكدًا لبلدان المنطقة استعداد المنظمة لتقديم الدعم لها في جهودها الرامية للقضاء على الإرهاب.

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