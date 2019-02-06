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اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ترصد المخالفين لقرار منع التدخين في منشآت الصحة

اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ترصد المخالفين لقرار منع التدخين في منشآت الصحة
weam.co/572016
واس- الوئام

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، اليوم الأربعاء, جولات رقابية شملت المنشآت الصحية في حفر الباطن, تطبيقًا لقرار وزارة الصحة بمنع التدخين في حرم منشآتها، إذ لم تسجل الجولة أي مخالفة مع قيام أعضاء الفريق من التأكد من وجود جميع الملصقات التحذيرية بمنع التدخين التي تتضمن الغرامات المفروضة على المخالفين.

وبيّنت “صحة حفر الباطن”، أنه سيتم رصد المدخنين المخالفين في المنشآت الصحية عبر الزيارات المستمرة المفاجئة من قبل المفتشين، وكذلك عبر كاميرات المراقبة بهدف إشعار المدخن بخطورة التدخين وأضراره وتحفيزه للإقلاع عنه، إضافة إلى منع التدخين السلبي وتوفير بيئة عمل خالية من التدخين.

يذكر أن اللجنة تبدأ اليوم عملية مسح ميداني للمنازل في حفر الباطن بهدف معرفة نسبة استخدام التبغ وتقييم التدخلات التي تقاوم تكافح انتشاره وتستمر لمدة شهرين.

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