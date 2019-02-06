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في قصره بالرياض

خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء ألبانيا

خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء ألبانيا
weam.co/572017
واس - الوئام:

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا آدي راما.
وتم خلال المباحثات، استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة.
حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف.
كما حضرها من الجانب الألباني، سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة سامي شيبا، ومعالي وزيرة الاقتصاد والمالية آنيلا داناي، ونائب وزير أوروبا للشؤون الخارجية أتين جافاي، ومدير الاتصالات لدى رئيس الوزراء أندري فوغا، ومستشار دولة رئيس الوزراء ديتان آغولي.

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