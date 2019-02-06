بومبيو يشدد على ضرورة هزيمة داعش نهائيا ومنع وجود أي ملاذ آمن للتنظيم

الوئام- متابعات

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديدًا، مشددًا على ضرورة هزيمته نهائيًا ومنع وجود أي ملاذ آمن له، ومحاكمة عناصره بسبب الفظائع التي ارتكبها التنظيم.

وقال خلال كلمته باجتماع للتحالف الدولي ضد داعش، اليوم الأربعاء، إنه تم تحقيق تقدم كبير ضد داعش، أسفر عن تحرير نحو 7 ملايين شخص من سيطرة التنظيم، مشيرًا إلى أن الهجوم الانتحاري في منبج يؤكد أن داعش لا يزال يمثل تهديدا للمناطق التي لا يسيطر عليها.

وأوضح “بومبيو”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الانسحاب من سوريا ليس نهاية الحرب على داعش، مؤكدًا التزام واشنطن بهذه الحرب حتى بعد الانسحاب.

وأشار إلى أن القوات العراقية حققت تقدما ضد داعش لكن التنظيم لا يزال لديه حضور في بعض المناطق هناك.