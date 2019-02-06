جماهير الشباب تطالب بتجديد تكليف البلطان

الوئام- محمد بن نافع:

طالبت جماهير نادي الشباب، بتجديد تكليف رئيس ناديها الحالي خالد البلطان، لموسم آخر أو عقد جمعية عمومية لانتخابه لأربع مواسم مقبلة.

جاءت مطالبات الجماهير الشبابية من خلال موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر”، عبر الوسم #تجديد_تكليف_البلطان، وإعتبرت جماهير النادي العاصمي وجود “البلطان” إضافة للكرة السعودية وأيضًا إضافة لنادي الشباب.

يذكر أن “البلطان” تم تكليفه برئاسة نادي الشباب، بعد أن تقدم رئيس النادي السابق أحمد العقيل باستقالته في سبتمبر 2018، ليتولى خالد البلطان، رئاسة نادي الشباب، وهو يقع في مركز متأخر بجدول الترتيب بسبب تعرضه لعدد من الخسائر قبل أن ينجح في إعادته للمنافسة من جديد وإعادته لواجهة الدوري باحتلال المركز الثالث بعد نهاية الجولة (18) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفارق (3) نقاط فقط عن النصر الوصيف و(9) نقاط عن الهلال المتصدر.