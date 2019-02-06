إنقاذ حياة طفل بمستشفى الأطفال بالطائف ابتلع “غطاء قلم”

الطائف - الوئام -عبدالله العازمي

نجح فريق طبي بمستشفى الأطفال في الطائف بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في إنقاذ حياة طفل (12 عاما)، بعدما ابتلع غطاء قلم ما أدى إلى انخفاض نسبة الأكسجين في الجسم.

تم استقبال الطفل في طوارئ مستشفى الأطفال مع والده وهو يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وقدمت له الإسعافات الأولية اللازمة وتم استدعاء الطاقم الطبي المتخصص للاطلاع على الحالة.

وبعد التحاليل المخبرية والأشعة اكتشف الأطباء جسما غريبا داخل الجسم وحولت الحالة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لاستخراجه عن طريق المنظار، وتحسنت حالته الصحية تماما.

وقدم والد الطفل شكره وتقديره للكادر الطبي المعالج على إنقاذ حياة طفله من الموت.