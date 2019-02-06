التعليقات: 0

إنقاذ حياة طفل بمستشفى الأطفال بالطائف ابتلع “غطاء قلم”

إنقاذ حياة طفل بمستشفى الأطفال بالطائف ابتلع “غطاء قلم”
weam.co/572041
الطائف - الوئام -عبدالله العازمي

نجح فريق طبي بمستشفى الأطفال في الطائف بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في إنقاذ حياة طفل (12 عاما)، بعدما ابتلع غطاء قلم ما أدى إلى انخفاض نسبة الأكسجين في الجسم.
تم استقبال الطفل في طوارئ مستشفى الأطفال مع والده وهو يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وقدمت له الإسعافات الأولية اللازمة وتم استدعاء الطاقم الطبي المتخصص للاطلاع على الحالة.
وبعد التحاليل المخبرية والأشعة اكتشف الأطباء جسما غريبا داخل الجسم وحولت الحالة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لاستخراجه عن طريق المنظار، وتحسنت حالته الصحية تماما.
وقدم والد الطفل شكره وتقديره للكادر الطبي المعالج على إنقاذ حياة طفله من الموت.

روابط ذات صلة

“الغذاء و الدواء” تكشف حقيقة “الخطر الكامن في الشاي الأخضر”

“الغذاء و الدواء” تكشف حقيقة “الخطر الكامن في الشاي الأخضر”

الموسيقي العالمي ياني على مسرح العلا في الثامن من فبراير

الموسيقي العالمي ياني على مسرح العلا في الثامن من فبراير

مجهولون يهاجمون مقبرة كارل ماركس بمطرقة

مجهولون يهاجمون مقبرة كارل ماركس بمطرقة

رحل الرئيس ومعه كلمة السر.. والخسارة بالملايين

رحل الرئيس ومعه كلمة السر.. والخسارة بالملايين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>