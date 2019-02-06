“البيئة” تحدد ٦ شروط للحصول على الدعم عبر برنامج “أنعام”

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، برنامجًا جديدًا؛ لتقديم الإعانات من خلال برنامج “أنعام”، الذي يهدف إلى تطوير ودعم صغار مربي الماشية من خلال أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

وبحسب بيان للوزارة يهدف البرنامج لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه، وتشجيع احترافية العمل الزراعي (تربية المواشي) من خلال تحفيز مربي الماشية للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة وتوجيه الدعم المباشر للمستحقين.

وحدد البيان 6 شروط للحصول على الدعم من الوزارة وهي:

1-المهنة، يجب أن يكون المتقدم من ممارسي المهن الزراعية، وألا يكون موظفاً في القطاعين العام أو الخاص أو تاجراً أو طالباً.

2-حجم ونوع القطيع.

3-مستوى الدخل.

4-تطبيق اشتراطات الوزارة الصحية والفنية.

5-تقديم طلب الحصول على الإعانة من خلال بوابة الأنعام.

6-مراجعة طلب المتقدم خلال 60 يوم عمل والتحقق من استيفاء المتقدم للاشتراطات أعلاه، ومن ثم سيتم الإشعار بحالة الطلب.