التعليقات: 0

نائب وزير الحج والعمرة يستقبل رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية تشاد

نائب وزير الحج والعمرة يستقبل رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية تشاد
weam.co/572054

التقى معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم، رئيس مكتب شؤون الحجاج بجمهورية تشاد الجنرال ادريس دوكوني الدكير، والوفد المرافق وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات وتبادل الأحاديث ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج، والتطرق للخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها لحجاج ومعتمري جمهورية تشاد، كذلك الترتيبات اللازمة التي تكفل لهم أداء المناسك في جوٍ من السكينة والوقار.

من جانبه أكد معالي نائب وزير الحجّ والعُمرة على أن الوزارة تعمل على مدار الساعة لإنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وتقديم أرقى الخدمات وفق منظومة عمل متكاملة، والسعي إلى خدمة ضيوف الرحمن بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

بدوره رفع رئيس مكتب شؤون الحجاج بجمهورية تشاد، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـــ حفظهما الله ـــ على المجهودات المبذولة والرعاية المتواصلة والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار .

روابط ذات صلة

وزير الإدارة الإقليمية ببوركينا فاسو يشيد بخدمات الحكومة لحجاج بيت الله الحرام

وزير الإدارة الإقليمية ببوركينا فاسو يشيد بخدمات الحكومة لحجاج بيت الله الحرام

السفير الهندي لدى المملكة يشيد بالجهود والتسهيلات المبذولة لضيوف الرحمن

السفير الهندي لدى المملكة يشيد بالجهود والتسهيلات المبذولة لضيوف الرحمن

وزير الحج والعمرة: الوزارة جندت جميع إمكانياتها لخدمة واستقبال الحجاج والمعتمرين

وزير الحج والعمرة: الوزارة جندت جميع إمكانياتها لخدمة واستقبال الحجاج والمعتمرين

وزير الحج الإيراني في السعودية لشكرها وبحث ترتيبات الحجاج الإيرانيين

وزير الحج الإيراني في السعودية لشكرها وبحث ترتيبات الحجاج الإيرانيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>