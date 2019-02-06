بالفيديو.. لحظة انهيار المبنى السكني في إسطنبول

متابعات- الوئام:

لحظات خطفت الأنفاس أظهرها فيديو من كاميرا مراقبة لحظة انهيار مبنى سكني من 8 طوابق في مدينة اسطنبول التركية، ما أسفر عن مقتل وفقدان عدد من الأشخاص، وفقا لوسائل إعلام تركية.

وأظهر الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، انهيارا سريعا وعنيفا للمبنى، الذي كان يسير أمامه عدد من المشاة وقت سقوطه.

وانهار المبنى المؤلف من 8 طوابق وفيه 14 شقة، مما أدى مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين، بعضهم من المشاة الذي تصادف مرورهم مع الكارثة التي حلت بالمبنى.

وهرعت سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى الموقع، وباشرت السلطات التركية البحث عن ما لا يقل عن 4 أشخاص، عالقين تحت الأنقاض، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.