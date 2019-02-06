سوريا تفعّل “إس 300”.. وتساؤلات بشأن “الصاروخ الرابع”

الوئام - متابعات

أفادت تقارير إعلامية، الأربعاء، بأن الجيش الجيش السوري بدأ مؤخرا تفعيل المنظومة الدفاعية “إس 300” المضادة للصواريخ، في وقت تتأهب تل أبيب لأي تصعيد محتمل من الأراضي السورية.

وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية 3 بطاريات دفاعية جوية من طراز “إس 300” روسية الصنع، التي سلمتها موسكو إلى دمشق في أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن الأقمار الصناعية رصدت بطاريات الصواريخ في مدينة مصياف جنوب غرب مدينة حماة، وأن 3 منها أصبحت منتصبة، في حين تمت تغطية البطارية الرابعة بشبكة تمويه.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توثيق هذه الصواريخ الروسية في وضع منتصب منذ وصولها من روسيا في أكتوبر الماضي، بحسب الصحيفة التي ذكر أن ذلك قد يكون مؤشرا على تصعيد مقبل.

ويشير بدء تشغيل بطاريات الصواريخ الدفاعية في سوريا إلى أن السوريين أحرزوا تقدما في حل مشكلات تشغيل هذا النوع من البطاريات، في وقت كانت أوساط إسرائيلية تحدثت أن هذه العمليات قد تستغرق وقتا طويلا.

وتوقعت وسائل إعلام في وقت سابق أن تستغرق عملية تدريب الجنود السوريين على تشغيل بطاريات الصواريخ وقتا طويلا، وتحدثت عن أن البطاريات الجديدة لم تصل بعد إلى كامل جاهزيتها.