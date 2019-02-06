وفاة مدير الأمن العام السابق الفريق سعود الهلال

الوئام - متابعات

انتقل إلى رحمه الله اليوم الأربعاء معالي الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال مدير الأمن العام السابق، بعد رحلة علاجية في الخارج.

وبدأ الفريق سعود رحمه الله حياته ضابط شرطة ثم تخصص في البحث والتحري، وبعد أن أمضى وقتاً في تلك المهمة عين مديراً لشرط العليا والسليمانية إلى أن صدر قرار مدير الأمن العام بإعادته للبحث والتحري كمدير عام لها بشرطة الرياض.

وانتقل الفريق سعود هلال للثقة التي حظي بها من قادته للعمل مديرا للدوريات الأمنية بالرياض وتمكن من تطوير هذا المرفق حتى تمت ترقيته وبشكل استثنائي لرتبة عميد للنجاحات التي حققها في وقت وجيز.