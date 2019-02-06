تقارير محلية: الإيرانيون يلجأون للأقل جودة بسبب “نار الأسعار”

الوئام - متابعات

كشفت تقارير إيرانية محلية أن المواطنين يقبلون مؤخرا على شراء الفواكه والخضروات الأقل الجودة بعد ارتفاع غير مسبوق بأسعار الطازجة منها بين 10 و15% بالأسواق.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، نقلا عن حسين مشرف رئيس اتحاد بائعي الفاكهة والخضروات في محافظة يزد (وسط)، بأن أسعار المعروض الحالي في أسواق البلاد تشهد زيادة ملحوظة، معزيا الأمر للتقلبات المناخية فضلا عن المضاربات التي تتحكم بحركة البيع والشراء.

وأوضح “مشرف” أن أغلب المستهلكين الإيرانيين لم تعد لديهم قدرة شرائية في الوقت الراهن على شراء كميات من الفاكهة ذات الجودة الأعلى، نظرا لغلاء أسعارها، الأمر الذي دفعهم للحصول على متطالباتهم من الفواكه ذات الدرجة الأدنى فالأدنى.

وأشار إلى أن تجار إيرانيين يعمدون إلى طرح كميات كبيرة من الفواكه عالية الجودة في أسواق حدودية بغية الحصول على عوائد ربحية بالعملة الصعبة، مردفا أن أسعار الخضروات تأثرت أيضا بموجة الغلاء التي تعم الأسواق.

ورصدت وكالة أنباء “إيسنا” أسعار أبرز الأصناف من الفاكهة والخضروات في الأسواق المحلية، حيث تضاعفت قيمة الكيلوجرام الواحد من البرتقال “تومسون” على سبيل المثال من 2500 تومان إيراني إلى 4500 تومان (يوازي 1 تومان 10 ريالات إيرانية).

وتخطى سعر الكيلوجرام الواحد من اليوسفي نحو 7000 تومان، بينما يباع نظيره من الكيوي بسعر يتجاوز 9500 تومان، فيما تصاعدت أسعار الخضروات هي الأخرى في الأسواق الإيرانية.

وتضاعف سعر الكيلوجرام الواحد من الباذنجان لمرتين، حيث اقترب من حاجز 3000 تومان، في الوقت الذي رفع التجار أسعار الثوم لنحو 7000 تومان للكيلو الواحد بسبب شحه من الأسواق مؤخرا.