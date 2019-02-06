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رئاسة الأركان الفرنسية: ضربات في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا

رئاسة الأركان الفرنسية: ضربات في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا
weam.co/572090

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، الأربعاء، تنفيذ ضربات في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا.

وأفادت وزارة الجيوش (الدفاع) الفرنسية، الاثنين، أن طائرات تابعة لها شنت ضربات في شمال تشاد، دعما للجيش التشادي، الأحد، لوقف تقدم رتل مكون من 40 آلية تابع لمجموعة مسلحة قادمة من ليبيا.

ولم يوضح البيان هوية العناصر المسلحة التي كانت بالرتل المستهدف.

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