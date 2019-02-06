رئاسة الأركان الفرنسية: ضربات في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، الأربعاء، تنفيذ ضربات في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا.
وأفادت وزارة الجيوش (الدفاع) الفرنسية، الاثنين، أن طائرات تابعة لها شنت ضربات في شمال تشاد، دعما للجيش التشادي، الأحد، لوقف تقدم رتل مكون من 40 آلية تابع لمجموعة مسلحة قادمة من ليبيا.
وقالت الوزارة في بيان، الاثنين، إن “هذا التدخل الذي جاء استجابة لطلب السلطات التشادية، أتاح عرقلة هذا التقدم العدائي وتفريق الرتل” الذي كان “يتسلل إلى عمق الأراضي التشادية”.
ولم يوضح البيان هوية العناصر المسلحة التي كانت بالرتل المستهدف.