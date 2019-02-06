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في إطار مباريات الجولة الـ 19

بثلاثية.. النصر يواصل ملاحقة الهلال

بثلاثية.. النصر يواصل ملاحقة الهلال
weam.co/572091

فاز فريق نادي النصر على نظيره القادسية 3-1، في إطار مباريات الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
تقدم عبدالرازق حمد الله لاعب النصر بهدف في الدقيقة 10 من تسديدة مباشرة، وفي الدقيقة 71 تعادل ريس ويليامس للقادسية من ضربة رأسية قوية، قبل أن يتقدم فهد الجميعة للنصر مرة أخرى في الدقيقة 81، وأحرز سلطان الغنام الهدف الثالث في الدقيقة 90.

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