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كمبيوتر خارق يحدد بطل البريميرليغ

كمبيوتر خارق يحدد بطل البريميرليغ
weam.co/572094
الوئام - متابعات

تمكن كمبيوتر خارق من توقع الفريق الفائز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الحالي، بحسب ما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية.

ويشهد الدوري الإنجليزي، الأكثر مشاهدة في العالم، سباقا محتدما حاليا للفوز به وهناك على الأقل 3 فرق مرشحة لإنهاء السباق في مايو المقبل في صدارة الترتيب، هي ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام.

وبعد 25 جولة يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مطارده، مانشستر سيتي، و5 عن توتنهام، فيما يحل تشلسي في المركز الرابع برصيد 50 نقطة، مما يبعده عمليا عن المنافسة.

واستطاع الكمبيوتر أن يحدد، مع بقاء 13 جولة من نهاية البطولة، الفائز باللقب، والأربعة المتأهلين لبطولة دوري أبطال أوروبا، “التشامبيونزليغ”، كما تمكن من تحديد الفرق الهابطة للدرجة الأولى.

وخلال الأسابيع الماضية، سارع المحللون والصحفيون الرياضيون إلى ترشيح ليفربول، الغائب عن اللقب منذ 29 عاما، للفوز ببطولة هذا الموسم، خصوصا وأنه يتقدم حاليا بفارق 3 نقاط عن مان سيتي، حامل اللقب.

بينما يرجح خبراء فريق مانشستر سيتي للاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، في حين يرجح آخرون فوز توتنهام هوتسبر بالبطولة بعد صحوة ينتزع من خلالها موقع الصدارة في البريميرليغ.

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