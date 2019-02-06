شاهد .. رئيس هيئة الأركان العامة يرعى افتتاح دورة الألعاب الرياضية الـ 17 للقوات المسلحة

الوئام-الرياض

رعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم الأربعاء افتتاح دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة وذلك في الصالة الرياضية بمعهد قوات الدفاع الجوي بجدة.

وكان في استقبال معاليه بمقر الحفل نائب قائد قوات الدفاع الجوي اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي و رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المشرف العام على الدورة اللواء الركن محمد بن عبد الخالق الغامدي وقائد المنطقة الغربية اللواء الركن عبدالله بن علي الطويلعي وقادة أفرع القوات المسلحة بالمنطقة الغربية.

وبعد ان اخذ معاليه مكانه في مقر الحفل عزف سلام الفريق ثم بدا الحفل بآيات من الذكر الحكيم بعد ذلك القى مدير إدارة الشؤون الرياضية بقوات الدفاع الجوي العميد الركن / محمد بن مساعد الزهراني

كلمة القوة المستضيفة: قال فيها ‏ اتقدم نيابة عن منسوبي قوات الدفاع الجوي بالترحيب بمعاليكم في افتتاح دورة الألعاب الرياضية السابعة عشر للقوات المسلحة والتي تعد ترجمة لقناعة قيادتنا الحكيمة بأهمية الرياضة للرجال العسكري في بناء شخصية المقاتل المحترف والجاهز لجميع المهام القتالية حيث تعتبر اللياقة البدنية الركن الأساس والهام في خطط التدريب والتأهيل لقواتنا المسلحة ومن هذا المنطلق وبتوجيهات معاليكم بضرورة رفع عنصر اللياقة البدنية والجاهزية القتالية لمنسوبي قواتنا المسلحة بما يتوافق مع المعارك الحديثة التي تتطلب التحمل العضلي واللياقة البدنية العالية بما يتواكب مع طبيعة المناطق الوعرة والجبلية ، من هذا المبدأ قامت قوات الدفاع الجوي ممثل بهيئة العمليات بإعداد البرامج الرياضية العامة والخاصة لرفع معدل ‏اللياقة البدنية لمنسوبي قوات الدفاع الجوي وتقوم بتطبيقها عملياً على شكل دوري مسابقات رياضية ومن ثم المشاركة في دورة الألعاب الرياضية للقوات المسلحة وكذلك جميع المشاركات التي تمثل منتخب القوات المسلحة في المحافل الدولية.

وبالنظر إلى جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية التي قامت بها عمليات القوات المسلحة في السنوات الماضية فإن ذلك يدل على اهتمام قيادتنا بتطوير الرياضة في كافة القوات العسكرية التي هي دون شك حجر الزاوية والمرتكز الهام والحيوي لترجمة تطلعات القيادة في جعل القوات المسلحة السعودية في مصاف أفضل القوات المؤهلة والمدربة التدريب العالي والوصول لأعلى جاهزية بدنية وقتالية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 بتطوير قواتنا المسلحة.

عقب ذلك القى مدير إدارة الشؤون الرياضية بالقوات المسلحة مدير الدورة العميد/ هادي بن بكر القحطاني كلمة قال فيها:

‏لقد حبانا الله عزوجل في المملكة العربية السعودية بمقومات عديدة جعلتنا نملك مكانة رفيعة بين الدول القيادية في العالم، لم يكن ذلك ليتحقق لولا فضل الله ثم دعم وتوجيهات قائدنا خادم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان رافع راية المملكة وصانع رؤية المجد والعز رؤية 20 30 الزاهرة بكل ما فيه رفعة وازدهار المملكة العربية السعودية وأبنائها في جميع المجالات والنواحي ، رؤية تبدأ من أبناء الوطن وتنتهي إليه رؤية اهم اهدافها تأسيس قاعدة قوية لازدهار اقتصادي ليعيش أفراده وفق المبادئ الإسلامية و منهج الاعتدال والوسطية ومعتزين بهويتهم الوطنية.

وأضاف ها نحن في دورة الألعاب الرياضية السابعة عشر للقوات المسلحة والتي ترتكز كسابقتها على أهداف من أهمها التقاء الرياضيين وسط منافسة شريفة الغرض منها إبراز العديد من الكفاءات البدنية وتطوير وصقل المهارات الفردية والجماعية وإعطاء الفرصة للرياضيين للمشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية على مختلف المستويات من الوحدة التي يعملون بها إلى منتخبات القوة المسلحة ومن ثم المشاركة في بطولات المملكة الداخلية والخارجية على المستوى الخليجي والعربي والدولي و مالمراكز المتقدمة والميداليات التي حققتها منتخبات القوات المسلحة في كافة المحافل إلا ثمرة من ثمرات دورة الألعاب الرياضية للقوات المسلحة . ويُضاف لأهمية وجمال الدورة في اختلافها عن سابقاتها من الدورات كونها لأول مرة تشمل 14 لعبة تضم 7منتخبات حيث تجاوز عدد المشاركين في هذه الدورة قربت 3000 رياضي مشارك.

بعد ذلك أعلن قسم الدورة ثم قام مدير إدارة الشئون الرياضية بالدفاع الجوي برفع علم الدورة.

ثم شاهد معاليه والحضور فلم مرئي عن تطور الدورة بعدها تم الإعلان الرسمي عن افتتاح الدورة.

كما قام معاليه بتكريم الفائزين من القوات المسلحة السعودية في بطولة العالم في البرازيل وفي البطولة العربية وفي نهاية الحفل عزف السلام الملكي.