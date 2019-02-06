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الجيش اليمني يعثر على شبكة أنفاق وخنادق حوثية بصعدة

الجيش اليمني يعثر على شبكة أنفاق وخنادق حوثية بصعدة
weam.co/572103
الوئام - متابعات

عثرت قوات الجيش اليمني على شبكة من الأنفاق والخنادق الجبلية الصخرية التي كانت تتخذ منها مليشيا الحوثي مخابئ وغرف عمليات قتالية في معقلها الرئيسي بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع اليمنية أن أنفاقا عميقة حفرتها المليشيات لإعاقة تقدم الجيش في جبهة رازح غرب صعدة تركزت في جبال الأزهور ووادي أمير وتلة الحصن وقرية المخادر، وذلك بعد يومين من تطهيرها.

وبحسب البيان، فإن شبكة الأنفاق تمتد لعشرات الأمتار، وتربط عددا من المنازل بهدف تأمين اجتماعات قياداتها الإرهابية.

ولفت البيان إلى أن شبكة الأنفاق تضم نقاط التقاء فرعية، بعضها يصل إلى مخازن للسلاح وأخرى للتموين، وذلك ضمن تحصن مليشيا الحوثي الشديد في معقلها الأم.

وتعتمد مليشيا الحوثي الإرهابية، خصوصا في صعدة، على شبكات الأنفاق الجبلية بجانب التلغيم والتفخيخ، وذلك ضمن خطة دفاعية شديدة التحصين، تهدف إلى إعاقة تقدم الجيش اليمني وتجنب قصف مقاتلات التحالف العربي.

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