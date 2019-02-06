تغريم متحدث الأهلي بسبب شكوى البلطان

الوئام - متابعات

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، تغريم المتحدث الرسمي للنادي الأهلي سالم الأحمدي وإلزامه بدفع مبلغ 40 ألف ريال.

وأضاف حساب الاتحاد على تويتر، أن لجنة الانضباط والأخلاق قبلت الشكوى التي تقدم بها رئيس نادي الشباب خالد البلطان ضد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي سالم الأحمدي وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (40,000) ريال.

وكان رئيس نادي الشباب خالد البلطان تقدم بشكوى ضد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي سالم الأحمد بسبب إدلائه بتصريح في أحد البرامج التلفزيونية في ديسمبر الماضي، يتضمن حسب الشاكي إساءة إليه وبالتالي مخالفة لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد السعودي لكرة القدم.