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من مخيم الشاطئ غرب غزة

استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال
weam.co/572160
رام الله - الوئام:

استشهد مساء أمس الاربعاء أسير فلسطيني من مخيم الشاطئ غرب غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن استشهاد الأسير فارس محمد أحمد بارود من مخيم الشاطئ غرب غزة، داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير على نقله من معتقل “ريمون” إلى مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي.

وقالت الهيئة في بيان لها إن الظروف والأسباب التي أدت إلى استشهاد الأسير بارود لم تتضح بعد، ولكنه تعرض إلى إهمال طبي متعمد خلال السنوات الماضية، ولم تقدم له الرعاية الطبية التي كان من المفترض أن توفر له داخل الأسر.

وحمّلت الهيئة إدارة سجن “ريمون” وحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، التي تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق أسرانا.

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