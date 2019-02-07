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تفكيك شبكة التنظيم المتطرف بالكامل

ترامب: تنظيم داعش انتهى!

ترامب: تنظيم داعش انتهى!
weam.co/572162
واشنطن- الوئام:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، أن دول التحالف نجحت بإنهاء التنظيم في سوريا والعراق.

وأوضح ترامب، أنه تم تفكيك شبكة التنظيم المتطرف بالكامل، مضيفاً : قتلنا الكثير من قيادات تنظيم داعش في العراق وسوريا، كما أشار إلى أنه تم تحرير 5 ملايين مدني من سطوة التنظيم الإرهابي.

وتوقع الرئيس الأمريكي استعادة 100% من الأراضي التي يسيطر عليها داعش الأسبوع المقبل، لكنه حذر من أن بقايا التنظيم قد تكون خطيرة، مؤكداً أن قوات التحالف ستواصل العمل على ملاحقة خلايا داعش النائمة.

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