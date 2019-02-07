البشير بـ«نبرة» تصالحية جديدة.. سأفرج عن الصحافيين المعتقلين

الخرطوم- الوئام:

استخدم الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي يواجه احتجاجات شبه يومية ضد حكومته، نبرة تصالحية جديدة مع المتظاهرين يوم أمس الأربعاء، قائلاً إن معظمهم شبان يحوم شبح الفقر فوق رؤوسهم وتعهد بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

وبدا أن تصريحات البشير جزء من استراتيجية جديدة لتخفيف موقف الحكومة تجاه المحتجين، بعد أن أدلى وزير الدفاع ورئيس الوزراء بتصريحات مشابهة في الأيام الأخيرة.

وقال البشير لصحفيين تمت دعوتهم للقصر الرئاسي لمناقشة الأحداث الأخيرة: معظم المحتجين من الشباب وهناك دوافع دفعتهم للخروج الشارع من ضمنها التضخم الذى أدى لارتفاع الأسعار وفرص التشغيل والوظائف المحدودة لا تتوازن مع عدد الخريجين.

وتمثل التصريحات تناقضاً حاداً مع مطالبة البشير “الفئران بالعودة لجحورها”.

لكنه حذر من زعزعة استقرار الدولة السودانية قائلاً: يمكن النظر لما حدث في ليبيا ومرات يحدث ابتزاز، وحاجيب القضاة الشرطة والنيابة لوقف هذا.

وتفجرت الاحتجاجات، التي بدأت يوم 19 ديسمبر، بسبب زيادة الأسعار والقيود على السحب النقدي وغيرها من المصاعب الاقتصادية لكن تركيزها تحول إلى حكم البشير المستمر منذ 30 عاماً.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات. ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45 قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن. واعتقل نشطاء سياسيون وأفراد من المجتمع المدني وصحفيون.

وذكر البشير أن كل الصحفيين الذين سجنوا فيما يتصل بالاحتجاجات سيفرج عنهم. ويقدر نشطاء عدد الصحفيين في السجن 16.

وأضاف البشير أن غضب الشبان نابع من التطبيق الخاطئ “لقانون النظام بصورة بعيدة عن مقاصد الشريعة الاسلامية”.

ووجهت انتقادات لهذه القوانين من منظمات حقوق الإنسان لأنها على سبيل المثال تقيد حرية النساء بتجريم ارتداء السراويل.