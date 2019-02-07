التعليقات: 0

بمسمى مصمم ومصممة جرافيك

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة أم القرى

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة أم القرى
weam.co/572167
مكة المكرمة- الوئام:

أعلن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى عن توفر وظائف شاغرة للجنسين في مجالات تصميم الجرافيك بمسمى (مصمم /مصممة) وقال أن من ضمن الشروط أن  يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

مع القدرة الكاملة على التعامل مع برامج التصميم ( Photoshop – Illustrator – InDesign – After Effects) .

و الخبرة السابقة في تصميم الجرافيك الثابت والمتحرك والقدرة على الإبداع والتطوير المستمر في تقنيات التصميم واجتياز المقابلة الشخصية.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://uqu.edu.sa/icrs/App/Forms/Show/8720

مع العلم ان آخر موعد لاستقبال الطلبات هو يوم الخميس المقبل الموافق 9 – 6 – 1440ه الموافق 14 – 2 -2019.

روابط ذات صلة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في هيئة حقوق الانسان

تفاصيل الوظائف الشاغرة في هيئة حقوق الانسان

الحرس الوطني تعلن أسماء 144 متقدماً على وظائفها

الحرس الوطني تعلن أسماء 144 متقدماً على وظائفها

فتح باب القبول للنساء برتبة «جندي» بكلية الملك فهد الأمنية

فتح باب القبول للنساء برتبة «جندي» بكلية الملك فهد الأمنية

تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الباحة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>