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السماح برؤية النص الأصلي للتغريدات

«تويتر» يتيح تعديل التغريدة المنشورة خلال 30 ثانية

«تويتر» يتيح تعديل التغريدة المنشورة خلال 30 ثانية
تويتر
weam.co/572170
واشنطن- الوئام:

أعلنت منصة التغريدات القصيرة «تويتر» أنها ستتيح تعديل التغريدات المنشورة خلال 30 ثانية بعد إرسالها حسب مؤسس الموقع جاك دورسي جاء ذلك أثناء مقابلة مطولة مع مقدم البرامج التلفزيونية الأمريكي جو روغان.

وأوضح روسي أن الموقع يدرس السماح برؤية النص الأصلي للتغريدات المعدلة من عدمه. ومن المعروف أن المنصة هي الوحيدة الصامدة في وجه التعديلات، ما يعد هذا التعديل الأول من نوعه، لتنضم بذلك إلى بقية منصات التواصل الاجتماعي، ولكن عبر فرصة ثمينة للتراجع عن الخطأ دون الإضرار بفحوى التغريدة أو حذفها بالكامل.

وأبان روسي أن التداولات لا تزال مستمرة حول المدة الزمنية المقترحة لإتاحة التعديلات بين 5-30 ثانية ما يعني أنه لم يستقر بعد. كما أنه لم يحدد موعدا لإطلاق التعديل الذي انتظره طويلا مستخدمو تويتر.

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