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عن منصات التواصل الاجتماعية

بغداد: السفارة الأمريكية تزيل مئات الحسابات الإيرانية

بغداد: السفارة الأمريكية تزيل مئات الحسابات الإيرانية
weam.co/572171
بغداد- الوئام:

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في العراق عن إزالة المئات من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي التي أُنشأت من إيران.

وقالت السفارة في بيان نشره موقع السومرية نيوز الإخباري، إن “شركات الأمن الإلكتروني الأميركية، وشبكات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة أزالت المئات من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي نشأت من إيران.

وأضافت السفارة أن الحسابات ارتبطت بمنصة دعائية تدعمها إيران، وتسمى الاتحاد الدولي للإعلام الافتراضي، والغرض منها نشر الأخبار الكاذبة إلى أكثر من نصف مليون شخص شهرياً بأكثر من اثنتي عشرة لغة.

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