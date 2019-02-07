التعليقات: 0

لشهر جمادى الآخرة

إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
weam.co/572174
الرياض- الوئام:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر جمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1.988.971.970 ريالا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.368.885.427 ريالا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 188.102.628 ريالا.

بينما تم صرف 99.721.415 ريالا لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 332.262.500 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم الضمانية.

روابط ذات صلة

تركي آل الشيخ: مسابقة الثيران مجرد استعراض وليس فيها دماء

تركي آل الشيخ: مسابقة الثيران مجرد استعراض وليس فيها دماء

الجبير: حكومة المملكة مستمرة في حربها ضد الإرهاب والدول الراعية له

الجبير: حكومة المملكة مستمرة في حربها ضد الإرهاب والدول الراعية له

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق عند 8633.33 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق عند 8633.33 نقطة

المملكة الأولى عالميا بعدد مواليد الخيل العربية لعام 2018

المملكة الأولى عالميا بعدد مواليد الخيل العربية لعام 2018

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>