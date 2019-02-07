التعليقات: 0

590 إصابة بالرض في المستشفيات

بسبب نهب الحوثيين.. وفيات كبيرة بأنفلونزا الخنازير في اليمن

بسبب نهب الحوثيين.. وفيات كبيرة بأنفلونزا الخنازير في اليمن
weam.co/572177
صنعاء -الوئام:

تفشت الأوئبة والأمراض في المناطق الخاضعة للحوثيين، بسبب تعمد الميليشيا نهب المساعدات الطبية، واحتكار الأدوية.

وسجلت أمانة العاصمة صنعاء بحسب موقع “نيوزيمن” الإلكتروني، نسبة وفيات كبيرة بأنفلونزا الخنازير، وأرجأت مصادر طبية سبب انتشار المرض إلى تدني مستوى النظافة العامة وتكدس النفايات.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، 590 إصابة بأنفلونزا الخنازير، ووفاة 121 مصاباً منها.

وفي محافظة إب، وسط البلاد، توفيت ضحية جديدة، بسبب الأنفلونزا، أمس الأربعاء، حسب مصادر طبية.

وتزامن تفشي المرض مع طفح كبير للمجاري في العاصمة صنعاء، مع تكثيف الميليشيا نهب المساعدات الطبية الدولية والمتاجرة بها في السوق المحلية، ومنع الفرق الطبية التابعة للمنظمات الصحية من تنفيذ حملات تلقيح ضد الأوبئة في مناطق سيطرتها.

روابط ذات صلة

الحوثيون يتاجرون بأعضاء مصابيهم وقتلاهم في اليمن!

الحوثيون يتاجرون بأعضاء مصابيهم وقتلاهم في اليمن!

مواجهات مسلحة بين زعيم الحوثيين وعمه في صعدة

مواجهات مسلحة بين زعيم الحوثيين وعمه في صعدة

مجلس الأمن الدولي يدعو لتهدئة التوترات في اليمن

مجلس الأمن الدولي يدعو لتهدئة التوترات في اليمن

نزع 41 ألف لغماً حوثياً في اليمن

نزع 41 ألف لغماً حوثياً في اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>