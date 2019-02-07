التعليقات: 0

تخص أنشطة التوطين والتأنيث

“عمل حائل”: ضبط 36 مخالفة ضمن 690 زيارة تفتيشية

“عمل حائل”: ضبط 36 مخالفة ضمن 690 زيارة تفتيشية
weam.co/572189
الوئام - متابعات

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل 690 زيارة تفتيشية على عدد من المنشآت والأنشطة المستهدفة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة حائل، فريح العياد، أنه تم خلال الزيارات التفتيشية التي تهدف إلى التأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل وتوطين الوظائف بالمملكة تحرير 36 مخالفة وإنذار 82 منشأة ضمن أنشطة التوطين والتأنيث.

داعيا المواطنين إلى التعاون مع الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عن طريق الاتصال والتواصل، حيث يتعامل مفتشي مكتب العمل بحائل مع هذه البلاغات مباشرة وبدون تأخر لضمان تطوير وتحسين بيئة سوق العمل.

روابط ذات صلة

إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

خدمات منشأة تموين غذائي وظفت بائعة آسيوية في أحد الفروع

خدمات منشأة تموين غذائي وظفت بائعة آسيوية في أحد الفروع

تأهيل 1000 شاب وشابه في مجال العقود والتسويات

تأهيل 1000 شاب وشابه في مجال العقود والتسويات

حملة لمكافحة التسول بمنطقة الرياض

حملة لمكافحة التسول بمنطقة الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>