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زواج فاشل منذ البداية

طلبت الطلاق بعد 3 دقائق من الزواج.. لهذا السبب!

طلبت الطلاق بعد 3 دقائق من الزواج.. لهذا السبب!
weam.co/572199
الكويت- الوئام:

طلبت سيدة كويتية الطلاق بعد 3 دقائق فقط من عقد الزواج بعد أن تعثرت في طريق خروجها من المحكمة الأمر الذي أثار سخرية زوجها واصفا إياها بالـ “غبية” فطلبت إبطالا للزواج قبل أن يغادرا المحكمة التي تزوجا بها.

وأصيبت السيدة بنوبة غضب من موقف العريس وطالبت القاضي بعلى إثره بحل زواجها على الفور.

وأثارت الحادثة موجة من التعاطف مع المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار مستخدمو الإنترنت إلى أنها كانت على حق في إنهاء الزواج

وعلق أحد مستخدمي تويتر قائلاً: إذا كانت هذه طريقة تصرفه في البداية، فمن الأفضل تركه.

وأضاف آخر: الزواج بدون احترام، هو زواج فاشل منذ البداية.

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