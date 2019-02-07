“الخدمة المدنية” تعين امرأة ثانية في منصب قيادي

واس - الوئام

صدرت موافقة معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان على تعيين الدكتورة تغريد بنت أحمد الهداب مديراً عاماً للاستقطاب وتمكين التوظيف في وزارة الخدمة المدنية، وتحمل الدكتورة تغريد درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية وسياساتها في تخصص الأبحاث وتقويم الأداء من جامعة سيتون هول، نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتمتاز السيرة الذاتية للدكتورة “الهداب” بتراكمية من الخبرات المهنية حيث علمت سابقاً لدى كلية هارفارد كينيدي بجامعة هارفرد الأمريكية وشركة إرادة جيل للاستشارات، وكذلك جامعة سيتون هول نيوجيرسي.

وتعد الدكتورة تغريد الهداب من الكفاءات ذات الخبرة في مجال تعزيز وتنمية قدرات الكيانات المحلية وأصحاب المصلحة بشكل عام من أجل تحقيق الاستدامة التنظيمية الشاملة والقيادة والكفاءة، كما عملت بشكل مباشر مع مختلف الكيانات في المجالات ذات العلاقة بالسياسة العامة، والبحث والتطوير وموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.