“التعليم” تعتمد إجراءات عمل مسيرات الرواتب بالتاريخ الميلادي

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

اعتمدت وزارة التعليم، اليوم الخميس، إجراءات عمل مسيرات الرواتب بالتاريخ الميلادي.

وأشار تعميم لنائب وزير التعليم، حصلت “الوئام على نسخة منه، إلى برقية معالي وزير المالية بخصوص اكتمال ربط وزارة التعليم بالنظام المركزي للحقوق المالية، والتاكيد على المختصين بضرورة إكمال إرسال مسيرات الرواتب واوامر الدفع الخاصة بها عن طريق النظام المركزي للحقوق المالية ومنصة اعتماد” بتاريخ (20) من كل شهر ميلادي كحد أقصى، لضمان رفع الرواتب الشهرية في موعدها دون تأخير.

وتضمن التعميم أن يبدأ العمل على إقفال مسيرات الرواتب الشهرية ابتداءً من يوم (8) من كل شهر، على أن يتم الانتهاء منها وإرسالها إلى النظام المركزي للحقوق المالية يوم 12 من كل شهر ميلادي، فإذا وافق ذلك اليوم عطلة، فتنتهي في اليوم السابق.

وأردف التعميم أن العمل على أوامر الدفع يبدأ من يوم 12 من كل شهر ميلادي، على أن يتم الانتهاء منها في نظام فارس ومنصة اعتماد في موعد اقصاه يوم 17 من كل شهر ميلادي ، على أن يتم إرسال أوامر الدفع من نظام “فارس” إلى النظام المركزي للحقوق المالية، قبل تاريخ 20 من كل شهر ميلادي كحد أقصى. مشددا على الاطلاع والتقيد بما ورد والعمل بموجبه.