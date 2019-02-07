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حددت فترتين طوال العام

“التعليم” تعلن بدء فترة الرفع بالنقل للموظفين

“التعليم” تعلن بدء فترة الرفع بالنقل للموظفين
weam.co/572220
الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

حددت وزارة التعليم فترتين لنقل الموظفين الإداريين، خلال العام الدراسي، عبر تعميم لها اليوم الخميس.

وذكر التعميم، الذي وجهه نائب وزير التعليم لجميع أقسام وجهاز الوزارة بالتعليم وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، وحصلت “الوئام على نسخة منه، أن فترة الرفع بالنقل للفترة الأولى تبدأ 1/6/ هجرية وتنتهي بتاريخ 20/7، من كل عام.

وأشار التعميم إلى أن فترة الرفع بالنقل للفترة الثانية تبدأ من 1/12 وتنتهي في 30/1، من كل عام هجري.

وألزم التعميم بالتقيد بما جاء فيه، وابلاغه لجميع المنسوبين، مع ملاحظة رفع طلبات النقل عن طريق الخدمة الذاتية في نظام “فارس”.

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