“الغذاء والدواء” تضبط مستحضرات صيدلانية منتهية الصلاحية وغير مسجلة في نادٍ رياضي

الرياض- الوئام

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستحضرات صيدلانية ومنتجات صحية بأحد النوادي الرياضية بمدينة الرياض، استجابةً لبلاغ مواطن لمركز الاتصال الموحد للهيئة 19999.

ونفذت فرق التفتيش، الحملة على النادي الرياضي، وضبطت خلالها 3319 قرصًا و27731 جرامًا و12 أمبولةً و58 حقنةً لمستحضرات صيدلانية غير مسجلة ومنتجات صحية منتهية الصلاحية ومخزّنة في ظروف غير مناسبة وغير مدرجة لدى الهيئة، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.

ويأتي هذا البلاغ تزامنًا مع حملة الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو الهيئة بالمنطقة.